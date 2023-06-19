Погода в Одесі та області 19 червня

Штормове море. Фото: Новини.LIVE

Вдень 19 червня в Одесі очікується гроза, місцями шквал вітру 15-18 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози — шквал 15-18 м/с.

Температура вночі — 18-20°С, вдень — 25-27°С.

Температура морської води — 21-22.

Атмосферний тиск — 759 мм рт.ст.

Вологість — 83%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура вночі — 15-20°С, вдень — 24-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак у двох регіонах може пройти злива.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.