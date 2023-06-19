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Небезпека в Одесі: синоптики оголосили штормове попередження

19 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області 19 червня
Штормове море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вдень 19 червня в Одесі очікується гроза, місцями шквал вітру 15-18 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози — шквал 15-18 м/с.
  • Температура вночі — 18-20°С, вдень — 25-27°С.
  • Температура морської води — 21-22.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт.ст.
  • Вологість — 83%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в  Одеській області

  • Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-18 м/с.
  • Температура вночі — 15-20°С, вдень — 24-29°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак у двох регіонах може пройти злива. 

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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