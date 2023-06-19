Погода в Одессе и области 19 июня

Штормовое море. Фото: Новини.LIVE

Днем 19 июня в Одессе ожидается гроза, местами шквал ветра 15-18 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью — 18-20°С, днем — 25-27°С.

Температура морской воды — 21-22.

Атмосферное давление — 759 мм рт.ст.

Влажность — 83%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью — 15-20°С, днем — 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.