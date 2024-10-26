Росія порушує Конвенцію SOLAS у Чорному морі

Кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок суботи, 26 жовтня, російський флот у морях продовжує залишатися загрозою, але цього разу крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі не має. Окрім того, Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми, порушуючи Конвенцію SOLAS і загрожуючи безпеці судноплавства у Чорному та Середземному морях.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблі на чергуванні

У Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель без ракет на борту. Водночас у Середземному морі зафіксовано два російські кораблі з "Калібрами" на борту, здатні здійснити загальний залп до 24 ракет. А ось в Азовському морі ворожі ракетоносії відсутні.

Рух морем

Протягом минулої доби Керченську протоку пройшли 22 судна: 9 — до Чорного моря, з них 7 прямували до Босфору і 13 — до Азовського моря, 5 з яких йшли з боку Босфору. У ВМС ЗСУ наголошують, що попри міжнародні норми, Росія регулярно порушує Конвенцію SOLAS 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що загрожує безпеці комерційного судноплавства та посилює напругу у регіоні.

Нагадаємо, єдиним можливим пунктом базування для російського Чорноморського флоту залишився Новоросійськ. Але й там кораблі ворога не почуваються у безпеці. Також Путін зможе долучитися до роботи Чорноморських коридорів.