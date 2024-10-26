Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні arrow

Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні

26 жовтня 2024 10:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія порушує Конвенцію SOLAS у Чорному морі
Кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 26 жовтня, російський флот у морях продовжує залишатися загрозою, але цього разу крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі не має. Окрім того, Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми, порушуючи Конвенцію SOLAS і загрожуючи безпеці судноплавства у Чорному та Середземному морях.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Небезпека з боку Чорного моря — російські кораблі на чергуванні - фото 1
Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблі на чергуванні

У Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель без ракет на борту. Водночас у Середземному морі зафіксовано два російські кораблі з "Калібрами" на борту, здатні здійснити загальний залп до 24 ракет. А ось в Азовському морі ворожі ракетоносії відсутні.

Рух морем

Протягом минулої доби Керченську протоку пройшли 22 судна: 9 — до Чорного моря, з них 7 прямували до Босфору і 13 — до Азовського моря, 5 з яких йшли з боку Босфору. У ВМС ЗСУ наголошують, що попри міжнародні норми, Росія регулярно порушує Конвенцію SOLAS 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що загрожує безпеці комерційного судноплавства та посилює напругу у регіоні.

Нагадаємо, єдиним можливим пунктом базування для російського Чорноморського флоту залишився Новоросійськ. Але й там кораблі ворога не почуваються у безпеці. Також Путін зможе долучитися до роботи Чорноморських коридорів.

Одеса ракетоносій Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:20 На Одещині звільнили прокурора через високу пенсію та виплати

11:18 Зеленський різко відреагував на нічну атаку РФ

10:55 Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні

10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори

10:23 Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

10:07 Конфіскація майна керівників МСЕК — у НАЗК пояснили нюанси

10:03 У Львові суд оголосив рішення щодо проросійської партії

10:00 На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП

11:20 На Одещині звільнили прокурора через високу пенсію та виплати

11:18 Зеленський різко відреагував на нічну атаку РФ

10:55 Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні

10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори

10:23 Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

10:07 Конфіскація майна керівників МСЕК — у НАЗК пояснили нюанси

10:03 У Львові суд оголосив рішення щодо проросійської партії

10:00 На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні