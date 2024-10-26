Россия нарушает Конвенцию SOLAS в Черном море

Корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 26 октября, российский флот в морях продолжает оставаться угрозой, но в этот раз крылатых ракет "Калибр" в Черном море нет. Кроме того, Россия продолжает игнорировать международные нормы, нарушая Конвенцию SOLAS и угрожая безопасности судоходства в Черном и Средиземном морях.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль без ракет на борту. В то же время в Средиземном море зафиксировано два российских корабля с "Калибрами" на борту, способных совершить общий залп до 24 ракет. А вот в Азовском море вражеские ракетоносители отсутствуют.

Движение по морю

За прошедшие сутки Керченский пролив прошли 22 судна: 9 — к Черному морю, из них 7 направлялись в Босфор и 13 — к Азовому морю, 5 из которых шли со стороны Босфора. В ВМС ВСУ отмечают, что, несмотря на международные нормы, Россия регулярно нарушает Конвенцию SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации судов, что угрожает безопасности коммерческого судоходства и усиливает напряжение в регионе.

Напомним, единственным возможным пунктом базирования для российского Черноморского флота остался Новороссийск. Но и там корабли врага не чувствуют себя в безопасности. Также Путин может присоединиться к работе Черноморских коридоров.