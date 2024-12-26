Росія застосовує кораблі для обстрілів України

Небезпека з моря — РФ знову обстрілює Україну з кораблів
Під час атаки по Україні 25 грудня росіяни застосували як мінімум два кораблі-ракетоносії. Одеситів закликають уважніше реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже у морі знову чатують ворожі судна.
Про подробиці обстрілу в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Що відомо
За словами військового, ворог запустив по Україні більше 10 ракет морського базування.
"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", — сказав Дмитро Плетенчук.
Кораблі у морях
Зазначимо, що за даними ВМС, сьогодні у Чорному морі чергує один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет. Ще три ракетоносії перебувають у Середземному морі. Їх загальний залп складає 25 ракет. В Азовському морі ворожі військові судна відсутні.
Нагадаємо, до складу Чорноморського флоту РФ включили новий ракетоносій. Також ми розповідали, куди поділися російські кораблі, які залишили Сирію.
Читайте Новини.LIVE!