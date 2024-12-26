Росія застосовує кораблі для обстрілів України

Російські військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Під час атаки по Україні 25 грудня росіяни застосували як мінімум два кораблі-ракетоносії. Одеситів закликають уважніше реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже у морі знову чатують ворожі судна.

Про подробиці обстрілу в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Що відомо

За словами військового, ворог запустив по Україні більше 10 ракет морського базування.

"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", — сказав Дмитро Плетенчук.

Кораблі у морях

Зазначимо, що за даними ВМС, сьогодні у Чорному морі чергує один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет. Ще три ракетоносії перебувають у Середземному морі. Їх загальний залп складає 25 ракет. В Азовському морі ворожі військові судна відсутні.

Повідомлення про кораблі РФ у Чорному морі. Фото: ВМС

Нагадаємо, до складу Чорноморського флоту РФ включили новий ракетоносій. Також ми розповідали, куди поділися російські кораблі, які залишили Сирію.