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Небезпека з моря — РФ знову обстрілює Україну з кораблів

26 грудня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росія застосовує кораблі для обстрілів України
Російські військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Під час атаки по Україні 25 грудня росіяни застосували як мінімум два кораблі-ракетоносії. Одеситів закликають уважніше реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже у морі знову чатують ворожі судна.

Про подробиці обстрілу в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо

За словами військового, ворог запустив по Україні більше 10 ракет морського базування. 

"Сказати, що це стало якоюсь несподіванкою ми не можемо. Тому що, як завжди, коли виходять в море кораблі, то треба дивитися в небо. Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, було логічно, що РФ також застосує кораблі. Ми були до цього готові", — сказав Дмитро Плетенчук.  

Кораблі у морях

Зазначимо, що за даними ВМС, сьогодні у Чорному морі чергує один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет. Ще три ракетоносії перебувають у Середземному морі. Їх загальний залп складає 25 ракет. В Азовському морі ворожі військові судна відсутні.

Небезпека з моря — РФ знову обстрілює Україну з кораблів - фото 1
Повідомлення про кораблі РФ у Чорному морі. Фото: ВМС

Нагадаємо, до складу Чорноморського флоту РФ включили новий ракетоносій. Також ми розповідали, куди поділися російські кораблі, які залишили Сирію.

Одеса Чорне море Одеська область обстріли ракети Дмитро Плетенчук

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