Россия применяет корабли для обстрелов Украины

Российские военные корабли в море. Фото: росСМИ

Во время атаки по Украине 25 декабря россияне применили как минимум два корабля-ракетоносителя. Одесситов призывают внимательнее реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь в море снова подстерегают вражеские суда.

О подробностях обстрела в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Что известно

По словам военного, враг запустил по Украине более десяти ракет морского базирования.

"Сказать, что это стало какой-то неожиданностью мы не можем. Потому что, как всегда, когда выходят в море корабли, нужно смотреть в небо. Учитывая то, что можно было увидеть подготовку к удару, было логично, что РФ также применит корабли. Мы были к этому готовы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Корабли в морях

Отметим, что по данным ВМС, сегодня в Черном море дежурит один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет. Еще три ракетоносителя находятся в Средиземном море. Их общий залп составляет 25 ракет. В Азовском море вражеские военные суда отсутствуют.

Сообщения о кораблях РФ в Черном море. Фото: ВМС

Напомним, в состав Черноморского флота РФ включили новый ракетоноситель. Также мы рассказывали, куда девались российские корабли, покинувшие Сирию.