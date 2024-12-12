Росіяни залишили Сирію, наслідки для України

Вигнання росіян з Сирії — які наслідки
Росіяни тримали на базі у сирійському місті Тартус повний спектр бойових кораблів. Частина з них належала до Чорноморського флоту. Тепер їм фактично нема де базуватися у Середземному морі.
Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Що відомо
Після того, як сирійські революціонери захопили Тартус, Росія почала виводити звідти свої кораблі. За словами Дмитра Плетенчука, РФ утримувала там повну номенклатуру бойових одиниць, у тому числі носії крилатих ракет.
"Росіяни там тримали різні одиниці, були там і підводні човни — до речі, два з них на початок повномасштабного вторгнення були зі складу Чорноморського флоту. Вони не змогли повернутися, це ті самі "Варшавянки", які у нас тут перебувають в акваторії. Там і фрегат як мінімум один залишався з ЧФ РФ, і там вони періодично тримають ракетоносії", — говорить речник.
Що це означає
Дмитро Плетенчук зазначив, що за допомогою кораблів на базі у Тартусі Росія могла забезпечувати свої інтереси у середземноморському регіоні й контролювати одразу декілька напрямків. До початку повномасштабного вторгнення логістика російської військової присутності здійснювалася через Чорне море. Але після закриття турецьких проток росіянам довелося проводити судна навколо Європи. У будь-якому разі повернення кораблів з Сирії до Чорного моря є неможливим.
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