Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вигнання росіян з Сирії — які наслідки arrow

Вигнання росіян з Сирії — які наслідки

12 грудня 2024 18:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни залишили Сирію, наслідки для України
Російські кораблі у Сирії. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Росіяни тримали на базі у сирійському місті Тартус повний спектр бойових кораблів. Частина з них належала до Чорноморського флоту. Тепер їм фактично нема де базуватися у Середземному морі.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

Читайте також:

Що відомо

Після того, як сирійські революціонери захопили Тартус, Росія почала виводити звідти свої кораблі. За словами Дмитра Плетенчука, РФ утримувала там повну номенклатуру бойових одиниць, у тому числі носії крилатих ракет.

"Росіяни там тримали різні одиниці, були там і підводні човни — до речі, два з них на початок повномасштабного вторгнення були зі складу Чорноморського флоту. Вони не змогли повернутися, це ті самі "Варшавянки", які у нас тут перебувають в акваторії. Там і фрегат як мінімум один залишався з ЧФ РФ, і там вони періодично тримають ракетоносії", — говорить речник.

Що це означає

Дмитро Плетенчук зазначив, що за допомогою кораблів на базі у Тартусі Росія могла забезпечувати свої інтереси у середземноморському регіоні й контролювати одразу декілька напрямків. До початку повномасштабного вторгнення логістика російської військової присутності здійснювалася через Чорне море. Але після закриття турецьких проток росіянам довелося проводити судна навколо Європи. У будь-якому разі повернення кораблів з Сирії до Чорного моря є неможливим.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, куди ділися баржі, які охороняли Кримський міст. Також ми розповідали про нову тактику українських морських безпілотників.

Одеса Чорне море Сирія Росія флот Дмитро Плетенчук

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:30 Жирона оголосила про підписання контракту з українським воротарем

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

18:26 Виїзд з України ускладнений — на яких пунктах пропуску черги

18:22 У ГУР заявили про мародерство росіян перед евакуацією з Сирії

18:19 Вигнання росіян з Сирії — які наслідки

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:15 Стало відомо, як завтра вимикатимуть світло у Києві

18:15 Смартфони, що витримують усе — кому потрібні захищені пристрої

18:11 Падіння режиму в Сирії — Подоляк пояснив, що спільного з Україною

18:08 Пориви вітру та ожеледиця — прогноз погоди в Україні завтра

18:05 Укрзалізниця показала нові вагони українського виробництва

18:30 Жирона оголосила про підписання контракту з українським воротарем

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

18:26 Виїзд з України ускладнений — на яких пунктах пропуску черги

18:22 У ГУР заявили про мародерство росіян перед евакуацією з Сирії

18:19 Вигнання росіян з Сирії — які наслідки

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:15 Стало відомо, як завтра вимикатимуть світло у Києві

18:15 Смартфони, що витримують усе — кому потрібні захищені пристрої

18:11 Падіння режиму в Сирії — Подоляк пояснив, що спільного з Україною

18:08 Пориви вітру та ожеледиця — прогноз погоди в Україні завтра

18:05 Укрзалізниця показала нові вагони українського виробництва

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Text

08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Text

01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК