Росіяни залишили Сирію, наслідки для України

Російські кораблі у Сирії. Фото: росЗМІ

Росіяни тримали на базі у сирійському місті Тартус повний спектр бойових кораблів. Частина з них належала до Чорноморського флоту. Тепер їм фактично нема де базуватися у Середземному морі.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо

Після того, як сирійські революціонери захопили Тартус, Росія почала виводити звідти свої кораблі. За словами Дмитра Плетенчука, РФ утримувала там повну номенклатуру бойових одиниць, у тому числі носії крилатих ракет.

"Росіяни там тримали різні одиниці, були там і підводні човни — до речі, два з них на початок повномасштабного вторгнення були зі складу Чорноморського флоту. Вони не змогли повернутися, це ті самі "Варшавянки", які у нас тут перебувають в акваторії. Там і фрегат як мінімум один залишався з ЧФ РФ, і там вони періодично тримають ракетоносії", — говорить речник.

Що це означає

Дмитро Плетенчук зазначив, що за допомогою кораблів на базі у Тартусі Росія могла забезпечувати свої інтереси у середземноморському регіоні й контролювати одразу декілька напрямків. До початку повномасштабного вторгнення логістика російської військової присутності здійснювалася через Чорне море. Але після закриття турецьких проток росіянам довелося проводити судна навколо Європи. У будь-якому разі повернення кораблів з Сирії до Чорного моря є неможливим.

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