Россияне покинули Сирию, последствия для Украины

Изгнание россиян из Сирии — какие последствия
Россияне держали на базе в сирийском Тартусе полный спектр боевых кораблей. Часть из них принадлежала Черноморскому флоту. Теперь им фактически негде базироваться в Средиземном море.
Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Что известно
После того, как сирийские революционеры захватили Тартус, Россия принялась выводить оттуда свои корабли. По словам Дмитрия Плетенчука, РФ содержала полную номенклатуру боевых единиц, в том числе носители крылатых ракет.
"Россияне там держали разные единицы, были там и подлодки — кстати, две из них в начало полномасштабного вторжения были из состава Черноморского флота. Они не смогли вернуться, это те самые "Варшавянки", которые у нас здесь находятся в акватории. Там и фрегат как минимум один оставался из ЧФ РФ, и там они периодически держат ракетоносители", — говорит спикер.
Что это значит
Дмитрий Плетенчук отметил, что посредством кораблей на базе в Тартусе Россия могла обеспечивать свои интересы в средиземноморском регионе и контролировать сразу несколько направлений. До начала полномасштабного вторжения логистика русского военного присутствия осуществлялась через Черное море. Но после закрытия турецких проливов россиянам пришлось проводить суда вокруг Европы. В любом случае возвращение кораблей из Сирии в Черное море невозможно.
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