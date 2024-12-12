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Изгнание россиян из Сирии — какие последствия

12 декабря 2024 18:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне покинули Сирию, последствия для Украины
Российские корабли в Сирии. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Россияне держали на базе в сирийском Тартусе полный спектр боевых кораблей. Часть из них принадлежала Черноморскому флоту. Теперь им фактически негде базироваться в Средиземном море.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Что известно

После того, как сирийские революционеры захватили Тартус, Россия принялась выводить оттуда свои корабли. По словам Дмитрия Плетенчука, РФ содержала полную номенклатуру боевых единиц, в том числе носители крылатых ракет.

"Россияне там держали разные единицы, были там и подлодки — кстати, две из них в начало полномасштабного вторжения были из состава Черноморского флота. Они не смогли вернуться, это те самые "Варшавянки", которые у нас здесь находятся в акватории. Там и фрегат как минимум один оставался из ЧФ РФ, и там они периодически держат ракетоносители", — говорит спикер.

Что это значит

Дмитрий Плетенчук отметил, что посредством кораблей на базе в Тартусе Россия могла обеспечивать свои интересы в средиземноморском регионе и контролировать сразу несколько направлений. До начала полномасштабного вторжения логистика русского военного присутствия осуществлялась через Черное море. Но после закрытия турецких проливов россиянам пришлось проводить суда вокруг Европы. В любом случае возвращение кораблей из Сирии в Черное море невозможно.

Напомним, мы сообщали о том, куда девались баржи, охранявшие Крымский мост. Также мы рассказывали о новой тактике украинских морских беспилотников.

Одесса Черное море Сирия Россия флот Дмитрий Плетенчук

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