У Чорноморському флоті РФ з'явився новий ракетоносій

Корабель "Туча". Фото: Мілітарний

У росіян з'явився новий носій крилатих ракет "Калібр". Це малий ракетно-артилерійський корабель "Туча". Його приписали до Чорноморського флоту РФ. Відповідно, судно можуть використовувати для обстрілів України.

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

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Що відомо про корабель

"Тучу" збудували на Зеленодольському заводі у Татарстані. Вона належить до кораблів нового проєкту, який росіяни будують з 2015 року. Йдеться передусім про платформудля запуску крилатих ракет. Судно оснащене вертикальною пусковою установкою для "Калібрів". Також на ньому можна розміщувати протикорабельні ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон".

Нагадаємо, частину кораблів Чорноморського флоту росіяни тримали у Сирії. Після зміни влади у цій країні їм фактично немає де базуватися. Також ми повідомляли, що РФ збільшує кількість військових кораблів, зокрема, ракетоносіїв, у Чорному морі. Одне із завдань посилення присутності — психологічний тиск на українців.