В Черноморском флоте РФ появился новый ракетоноситель

Корабль "Туча". Фото: Милитарный

У россиян появился новый носитель крылатых ракет "Калибр". Это малый ракетно-артиллерийский корабль "Туча". Его приписали к Черноморскому флоту РФ. Соответственно, судно могут использоваться для обстрелов Украины.

Об этом сообщает портал "Милитарный".

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Что известно о корабле

"Тучую" построили на Зеленодольском заводе в Татарстане. Она принадлежит кораблям нового проекта, который россияне строят с 2015 года. Речь идет прежде всего о платформе для запуска крылатых ракет. Судно оснащено вертикальной пусковой установкой для "Калибров". Также на нем можно размещать противокорабельные ракеты "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон".

Напомним, часть кораблей Черноморского флота россияне держали в Сирии. После смены власти в этой стране им фактически негде базироваться. Также мы сообщали, что РФ увеличивает количество военных кораблей, в частности ракетоносителей, в Черном море. Одна из задач усиления присутствия — психологическое давление на украинцев.