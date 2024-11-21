Навіщо росіяни виводять кораблі у Чорне море

Російські військові кораблі у морі. Фото: Defense Express

Останніми днями РФ збільшує кількість військових кораблів, зокрема, ракетоносіїв, у Чорному морі. Так, сьогодні на чергуванні 24 судна. Одне із завдань посилення присутності — психологічний тиск на українців.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За словами речника, ракетоносії перебувають на чергуванні вже декілька днів. Загроза є реальною, адже "Калібри" дійсно використовувалися під час атак на Україну.

"Це підсилення, в тому числі й психологічне. Мовляв, дивіться, кораблі з "Калібрами", вони в морі, вони будуть брати участь у можливих атаках", — зазначив Сергій Братчук.

Безпека для України

Речник УДА наголосив, що єдиною відповіддю на загрозу з моря можуть стати лише удари по базам російського флоту. В першу чергу, йдеться про порт Новоросійськ.

"Новоросійськ на сьогодні є портом базування ракетоносіїв, тієї частини Чорноморського флоту, яка ще "на ходу". Новоросійський порт — це і великий нафтовий термінал. Це нафта, яка працює на ресурси ворога, на війну. Треба по цих джерелах російської агресії бити. Сподіваюсь, буде чим", — говорить Сергій Братчук.

Речник нагадав, що минулого року Сили оборони України вже атакували порт Новоросійська. Тоді був пошкоджений десантний корабель "Оленегорський горняк".

Нагадаємо, росіяни збільшили число кораблів у Чорному морі. А за даними британської розвідки, Чорноморський флот, хоча й значно послаблений, продовжує становити небезпеку для України.