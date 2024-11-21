Зачем россияне выводят корабли в Черное море

Россияне наращивают присутствие в Черном море — какая цель
В последние дни РФ увеличивает количество военных кораблей, в частности, ракетоносителей в Черном море. Так, сегодня на дежурстве 24 судна. Одна из задач усиления присутствия — психологическое давление на украинцев.
Об этом рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Цель россиян
По словам спикера, ракетоносители находятся на дежурстве уже несколько дней. Угроза реальна, ведь "Калибры" действительно использовались во время атак на Украину.
"Это усиление, в том числе и психологическое. Мол, смотрите, корабли с "Калибрами", они в море, они будут участвовать в возможных атаках", — отметил Сергей Братчук.
Безопасность для Украины
Представитель УГА подчеркнул, что единственным ответом на угрозу с моря могут стать лишь удары по базам российского флота. В первую очередь речь идет о порте Новороссийск.
"Новороссийск на сегодняшний день является портом базирования ракетоносителей, той части Черноморского флота, которая еще "на ходу". Новороссийский порт — это и большой нефтяной терминал. Это нефть, работающая на ресурсы врага, на войну. Надо по этим источникам российской агрессии бить. Надеюсь, будет чем", — говорит Сергей Братчук.
Спикер напомнил, что в прошлом году Силы обороны Украины уже атаковали порт Новороссийска. Тогда был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
Напомним, россияне увеличили число кораблей в Черном море. А по данным британской разведки, Черноморский флот, хотя и значительно ослаблен, продолжает представлять опасность для Украины.
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