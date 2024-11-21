Зачем россияне выводят корабли в Черное море

Российские военные корабли в море. Фото: Defense Express

В последние дни РФ увеличивает количество военных кораблей, в частности, ракетоносителей в Черном море. Так, сегодня на дежурстве 24 судна. Одна из задач усиления присутствия — психологическое давление на украинцев.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Цель россиян

По словам спикера, ракетоносители находятся на дежурстве уже несколько дней. Угроза реальна, ведь "Калибры" действительно использовались во время атак на Украину.

"Это усиление, в том числе и психологическое. Мол, смотрите, корабли с "Калибрами", они в море, они будут участвовать в возможных атаках", — отметил Сергей Братчук.

Безопасность для Украины

Представитель УГА подчеркнул, что единственным ответом на угрозу с моря могут стать лишь удары по базам российского флота. В первую очередь речь идет о порте Новороссийск.

"Новороссийск на сегодняшний день является портом базирования ракетоносителей, той части Черноморского флота, которая еще "на ходу". Новороссийский порт — это и большой нефтяной терминал. Это нефть, работающая на ресурсы врага, на войну. Надо по этим источникам российской агрессии бить. Надеюсь, будет чем", — говорит Сергей Братчук.

Спикер напомнил, что в прошлом году Силы обороны Украины уже атаковали порт Новороссийска. Тогда был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Напомним, россияне увеличили число кораблей в Черном море. А по данным британской разведки, Черноморский флот, хотя и значительно ослаблен, продолжает представлять опасность для Украины.