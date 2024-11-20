В якому стані зараз Чорноморський флот РФ

Російський військовий корабель. Фото: росЗМІ

За тисячу днів повномасштабної війни Чорноморський флот РФ втратив близько 25% великих кораблів й вимушений був відступити у східну частину моря. Але він досі відіграє певну роль у російській агресії проти України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у середу, 20 листопада.

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Втрати ворога

За даними розвідки, до початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот мав суттєву перевагу над українськими ВМС. Але сили оборони України знищили або вивели з ладу майже чверть великих військових кораблів, у тому числі флагман флоту, крейсер "Москва". Через українські удари росіянам довелося вивести судна з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Небезпека залишається

Водночас у британській розвідці вважають, що Чорноморський флот залишається небезпечним чинником для України.

"Попри те, що діяльність Чорноморського флоту Росії зараз обмежується східною частиною акваторії Чорного моря, він зберігає спроможність завдавати далекобійних ударів по території України, підтримуючи наземні операції", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування Чорноморського флоту з родинами тікає з окупованого Криму. Крім того, стало відомо, чому російські кораблі уникають узбережжя Одеси.