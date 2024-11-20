Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ослабленный, но опасный — британцы оценили состояние флота РФ arrow

Ослабленный, но опасный — британцы оценили состояние флота РФ

20 ноября 2024 16:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В каком состоянии сейчас Черноморский флот РФ
Российский военный корабль. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

За тысячу дней полномасштабной войны Черноморский флот РФ потерял около 25% крупных кораблей и вынужден был отступить в восточную часть моря. Но он до сих пор играет определенную роль в российской агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в среду, 20 ноября.

Читайте также:

Потери врага

По данным разведки, до начала полномасштабного вторжения Черноморский флот имел существенное преимущество над украинскими ВМС. Но силы обороны Украины уничтожили или вывели почти четверть крупных военных кораблей, в том числе флагман флота, крейсер "Москва". Из-за украинских ударов россиянам пришлось вывести суда из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Опасность остается

В то же время в британской разведке считают, что Черноморский флот остается опасным фактором для Украины.

"Несмотря на то, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря, он сохраняет способность наносить дальнобойные удары по территории Украины, поддерживая наземные операции", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что командование Черноморского флота с семьями бежит из оккупированного Крыма. Кроме того, стало известно, почему российские корабли избегают побережья Одессы.

Одесса война Черное море флот угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:34 Метро Варшавы — все о ценах, правилах и штрафах

16:31 В МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве

16:30 В Киеве произошел скандал из-за тендера на 440 млн грн

16:13 Ослабленный, но опасный — британцы оценили состояние флота РФ

15:43 В Украине изменились цены на картофель — сколько стоит

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:39 В МИД отреагировали на закрытие иностранных посольств в Украине

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:29 Безопасность электроподстанций на Одесчине — проверят депутаты

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

16:34 Метро Варшавы — все о ценах, правилах и штрафах

16:31 В МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве

16:30 В Киеве произошел скандал из-за тендера на 440 млн грн

16:13 Ослабленный, но опасный — британцы оценили состояние флота РФ

15:43 В Украине изменились цены на картофель — сколько стоит

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:39 В МИД отреагировали на закрытие иностранных посольств в Украине

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:29 Безопасность электроподстанций на Одесчине — проверят депутаты

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо