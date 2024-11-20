В каком состоянии сейчас Черноморский флот РФ

Российский военный корабль. Фото: росСМИ

За тысячу дней полномасштабной войны Черноморский флот РФ потерял около 25% крупных кораблей и вынужден был отступить в восточную часть моря. Но он до сих пор играет определенную роль в российской агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в среду, 20 ноября.

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По данным разведки, до начала полномасштабного вторжения Черноморский флот имел существенное преимущество над украинскими ВМС. Но силы обороны Украины уничтожили или вывели почти четверть крупных военных кораблей, в том числе флагман флота, крейсер "Москва". Из-за украинских ударов россиянам пришлось вывести суда из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Опасность остается

В то же время в британской разведке считают, что Черноморский флот остается опасным фактором для Украины.

"Несмотря на то, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря, он сохраняет способность наносить дальнобойные удары по территории Украины, поддерживая наземные операции", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что командование Черноморского флота с семьями бежит из оккупированного Крыма. Кроме того, стало известно, почему российские корабли избегают побережья Одессы.