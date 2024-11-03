Кораблі окупантів не можуть маневрувати буля Одеси та Миколаєва

Кораблі в порту Новоросійська. Фото: росЗМІ

Кораблі російського Чорноморського флоту не можуть маневрувати біля узбережжя Одеси та Миколаєва. Окрім цього, вони також уникають заходів в Азовське море, побоюючись Військово-морських сил України.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Російські бойові кораблі все рідше з’являються в акваторії Азовського моря, побоюючись ударів з боку українських Військово-морських сил, пояснює Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни не наважуються залишати свої бази надовго і проводять лише короткочасні виходи для виконання обмежених завдань.

"Азовське море фактично не відвідується російськими бойовими кораблями, і це не випадковість. Причина — розуміння того, що там вони можуть бути знищені Військово-морськими силами України", — зазначає військовий.

Росіяни тримаються якомога далі від Одеси

Речник ВМС ЗСУ також зауважив, що підводні човни Росії переважно перебувають у східній частині Чорного моря, ближче до Новоросійська, оскільки в північній частині Чорного моря їх обмежує глибина.

"Там, де Одеса і Миколаївщина, глибина не дозволяє їм вільно маневрувати", — додає він.

Нагадаємо, через несприятливі погодні умови зменшилася активність російської тактичної авіації та безпілотників над Чорним морем. Також на озброєнні Чорноморського флоту РФ залишаються вісім носіїв крилатих ракет "Калібр", які можуть використовуватись для ударів.