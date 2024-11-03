Корабли окупантов не могут маневрировать буля Одессы и Николаева

Корабли в порту Новороссийск. Фото: росСМИ

Корабли российского Черноморского флота не могут маневрировать у побережья Одессы и Николаева. Кроме этого, они также избегают заходов в Азовском море, опасаясь Военно-морских сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Российские боевые корабли все реже появляются в акватории Азовского моря, опасаясь ударов со стороны украинских военно-морских сил, объясняет Дмитрий Плетенчук. По его словам, россияне не решаются покидать свои базы надолго и проводят только кратковременные выходы для выполнения ограниченных задач.

"Азовское море фактически не посещается российскими боевыми кораблями, и это не случайность. Причина — понимание того, что там они могут быть уничтожены Военно-морскими силами Украины", — отмечает военный.

Россияне держатся как можно дальше от Одессы

Представитель ВМС ВСУ также отметил, что подлодки России преимущественно находятся в восточной части Черного моря, ближе к Новороссийску, поскольку в северной части Черного моря их ограничивает глубина.

"Там, где Одесса и Николаевщина, глубина не позволяет им свободно маневрировать", — добавляет он.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий уменьшилась активность российской тактической авиации и беспилотников над Черным морем. Также на вооружении Черноморского флота РФ остаются восемь носителей крылатых ракет "Калибр", которые могут использоваться для ударов.