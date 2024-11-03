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Росіяни тимчасово знизили активність авіації над Чорним морем

3 листопада 2024 15:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Погода обмежила активність авіації РФ у Чорному морі
Російський літак МіГ. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Через несприятливі погодні умови зменшилася активність російської тактичної авіації та безпілотників над Чорним морем. Проте присутність патрульних і розвідувальних сил РФ зберігається.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Активність авіації знизилась

За його словами, нині погодні умови є єдиною перешкодою для російської авіації в Чорноморському регіоні. Дмитро Плетенчук каже, що активність безпілотних систем і тактичної авіації з боку РФ дещо знизилася, але не зникла. наразі безпілотники Росії переважно використовуються для розвідки, хоч деякі моделі можуть нести бойове навантаження.

"Росіяни продовжують патрульну та розвідувальну діяльність у повітрі, хоча через погоду обсяг цих заходів трохи зменшився", — зазначив Плетенчук.

Мінування акваторії

Щодо можливості дистанційного мінування акваторії, Плетенчук підкреслив, що противник не наближається достатньо, аби здійснювати мінування в прибережних районах України.

"Ворог не наважується підходити настільки близько, щоб проводити скидання мін у наших водах", — додав він.

Водночас як тільки погодні умови поліпшаться, очікується відновлення інтенсивності авіаційної активності.

Нагадаємо, на озброєнні Чорноморського флоту РФ залишаються 8 носіїв крилатих ракет "Калібр", які можуть використовуватись для ударів. Також наразі у Чорному морі перебуває російський корабель-носій ракет "Калібр". Ще один ракетоносій помічений у Середземному морі.

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