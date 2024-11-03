Погода ограничила активность авиации РФ в Черном море

Российский самолет МиГ. Фото иллюстративное: росСМИ

Из-за неблагоприятных погодных условий уменьшилась активность российской тактической авиации и беспилотников над Черным морем. Однако присутствие патрульных и разведывательных сил РФ сохраняется.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Активность авиации снизилась

По его словам, в настоящее время погодные условия являются единственным препятствием для российской авиации в Черноморском регионе. Дмитрий Плетенчук говорит, что активность беспилотных систем и тактической авиации со стороны РФ несколько снизилась, но не исчезла. В настоящее время беспилотники России преимущественно используются для разведки, хотя некоторые модели могут нести боевую нагрузку.

"Россияне продолжают патрульную и разведывательную деятельность в воздухе, хотя из-за погоды объем этих мероприятий несколько уменьшился", — отметил Плетенчук.

Минирование акватории

О возможности дистанционного минирования акватории Плетенчук подчеркнул, что противник не приближается достаточно, чтобы осуществлять минирование в прибрежных районах Украины.

"Враг не решается подходить настолько близко, чтобы производить сброс мин в наших водах", — добавил он.

В то же время, как только погодные условия улучшатся, ожидается восстановление интенсивности авиационной активности.

Напомним, на вооружении Черноморского флота РФ остаются восемь носителей крылатых ракет "Калибр", которые могут использоваться для ударов. Также в Черном море находится российский корабль-носитель ракет "Калибр". Еще один ракетоноситель замечен в Средиземном море.