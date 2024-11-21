Скільки російських ракетоносіїв у Чорному морі 21 листопада

Російський військовий корабель у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок четверга, 21 листопада в Чорному морі перебуває 24 російські військові кораблі. Частина з них споряджена ракетами "Калібр", готовими до пуску.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях

У Чорному морі перебувають 24 російських кораблів. З них п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 28 одиниць. У Середземному морі зафіксовано два російських судна. Один з них оснащений "Калібрами" загальною кількістю до 16 ракет. В Азовському морі ворожі плавзасоби відсутні.

Прохід через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку прохід здійснили:

до Чорного моря — 9 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Раніше ми повідомляли, як британська розвідка оцінює стан Чорноморського флоту РФ. Також стало відомо, що російські вищі офіцери вивозять свої родини з окупованого Севастополя.