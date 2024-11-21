Скільки російських ракетоносіїв у Чорному морі 21 листопада

Одещина під загрозою — РФ збільшила число кораблів у морі
Станом на ранок четверга, 21 листопада в Чорному морі перебуває 24 російські військові кораблі. Частина з них споряджена ракетами "Калібр", готовими до пуску.
Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі в морях
У Чорному морі перебувають 24 російських кораблів. З них п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 28 одиниць. У Середземному морі зафіксовано два російських судна. Один з них оснащений "Калібрами" загальною кількістю до 16 ракет. В Азовському морі ворожі плавзасоби відсутні.
Прохід через Керченську протоку
За минулу добу через Керченську протоку прохід здійснили:
- до Чорного моря — 9 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря — 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни
Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").
- Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.
Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").
- Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.
Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).
- Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.
Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").
- Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.
Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").
- Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.
Раніше ми повідомляли, як британська розвідка оцінює стан Чорноморського флоту РФ. Також стало відомо, що російські вищі офіцери вивозять свої родини з окупованого Севастополя.
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