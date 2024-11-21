Сколько российских ракетоносителей в Черном море 21 ноября

Одесчина под угрозой — РФ увеличила число кораблей в море
По состоянию на утро четверга, 21 ноября, в Черном море находится 24 российских военных корабля. Часть из них оснащена ракетами "Калибр", готовыми к пуску.
Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.
Корабли в морях
В Черном море находятся 24 российских корабля. Из них пять являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 28 единиц. В Средиземном море зафиксировано два российских судна. Один из них оснащен "Калибрами" общим количеством до 16 ракет. В Азовском море вражеские плавсредства отсутствуют.
Проход через Керченский пролив
За прошедшие сутки через Керченский пролив проход совершили:
- к Черному морю — 9 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
к Азовского моря — 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны
Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").
- Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").
- Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).
- Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").
- Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").
- Затонула 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
Ранее мы сообщали, как британская разведка оценивает состояние Черноморского флота РФ. Также стало известно, что российские офицеры вывозят свои семьи из оккупированного Севастополя.
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