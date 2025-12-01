Вспишка Віл в Одесі — як передається, як виявити та де пройти тестування

Жінка проходить тестування на ВІЛ. Фото: Новини.LIVE

Щороку 1 грудня у світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, тому що саме цього дня у 1988 році ВООЗ та ООН вперше оголосили глобальну ініціативу, спрямовану на об’єднання країн у протидії епідемії ВІЛ. Це нагадування, що своєчасне тестування й лікування рятують життя, в Одесі медики продовжують безкоштовно тестувати людей на ВІЛ та туберкульоз, попри війну й постійні ризики для системи охорони здоров’я. Міські лікарні щодня проводять швидкі тести на ВІЛ, а сімейні лікарі здійснюють анкетування на туберкульоз, щоб виявляти захворювання якомога раніше. За перші десять місяців 2025 року обстеження пройшли понад 34 тисячі мешканців, і у 301 пацієнта діагностували ВІЛ уперше. Також зафіксовано понад 700 підозр на туберкульоз, з них підтверджено 542 випадки. Поки ж місто підтримує регулярне тестування, та й працює над тим, щоб люди з позитивними результатами швидше потрапляли на лікування.

У всесвітній день боротьби з ВІЛ інфекцією, журналісти Новини.LIVE побували в одній з Одеських клінік, щоб на власні очі побачити як проходить тестування та як на це наважуються одесити.

Перевірка свого здоров'я

Одним із перших відвідувачів цього дня став Святослав — чоловік, для якого тестування давно стало звичною та невід’ємною частиною турботи про здоров’я. Він приходить до клініки приблизно раз на пів року, і така практика триває вже понад десять років. Святослав розповідає, що з часом страх чи хвилювання повністю зникають, адже регулярна діагностика дає впевненість і спокій. Для нього це не формальність, а відповідальний крок, який він робить заради себе та своїх близьких. Чоловік переконаний: чим раніше людина дізнається про свій статус, тим більше шансів уникнути ускладнень і зберегти якість життя.

"Страшно було тільки перший раз, ще 15 років тому. А потім — звикаєш. Страх росте, коли ти нічого не робиш", — каже Святослав.

Одесит Святослав про тестування на ВІЛ. Фото: Новини.LIVE

Він додає, що це не формальність, а відповідальна звичка, яка захищає і його, і партнерів. Чоловік також наголошує: то після коректного й доступного пояснення всіх нюансів, страхи швидко минають. А ось Наталя просто йшла до бібліотеки й випадково побачила пункт тестування. Не планувала заходити, але цікавість і вільні кілька хвилин вирішили за неї. Побачивши пункт, зрозуміла, що відмовки більше не працюють — усе поруч і абсолютно доступно. Наталя була приємно здивована тим, наскільки швидко все відбувається: від заповнення анкети до отримання результату минуло лише 15 хвилин.

"Дуже зручно: укололи — і чекаєш зовсім недовго. Атмосфера приємна, персонал уважний. Здоров’я — це цінність, і без нього життя неможливе", — розповіла Наталя.

Відвідувачка Наталя, проте як потрапила на тестування. Фото: Новини.LIVE

Ще одна відвідувачка, медична працівниця Ульяна, проходить тестування понад десять років. Вона каже, що для неї це не просто формальність, а невід’ємна частина професійної етики. Ульяна часто стикається з пацієнтами, які бояться робити тест або відкладають його через стереотипи, тому власним прикладом намагається зруйнувати ці бар’єри. Вона переконана, що люди більше довіряють лікарям, які самі демонструють відповідальне ставлення до здоров’я. За її словами, регулярне тестування — це не лише турбота про себе, а й спосіб захистити близьких та суспільство загалом.

"Наші люди досі мало що знають. Або знають неправильно, з чуток. Через це бояться. Тому моя справа — пояснювати, щоб людина розуміла", — каже Ульяна.

Учасниця тестування Ульяна про важливість перевірки. Фото: Новини.LIVE

ВІЛ — це не вирок, а вчасне тестування дозволяє розпочати лікування швидко і жити повноцінним життям. Одеса має достатньо центрів, де тестування безкоштовне і доступне щодня. Та найважливіше — щоб люди не боялися робити цей крок. Тестування — це не про хвороби. Це про відповідальність, повагу до себе та до своїх партнерів.

Тестування на ВІЛ

У клініці Test&Treat безкоштовно тестують на ВІЛ щодня, але саме 1 грудня лікарі роблять особливий акцент на профілактиці й інформуванні. Вони пояснюють відвідувачам базові правила безпеки, розповідають про бар’єрні методи та сучасні способи запобігання інфікуванню. У фокусі — не лише ризиковані групи, а й звичайні одесити, які ведуть сексуально активне життя та можуть наражатися на небезпеку, самі того не усвідомлюючи.

"Правильно себе захищати – це користуватися бар'єрними методами захисту… Також є латексні серветки для орального сексу і лубриканти, які знижують концентрацію вірусу", — пояснює директорка клініки Test&Treat, Оксана Терещенко.

Директорка клініки Test&Treat, Оксана Терещенко. Фото: Оксана Терещенко/особистий архів

Лікарі наголошують: навіть у випадку ризикової ситуації — зґвалтування, травма голкою, бійка, порваний презерватив — є час на реагування. Постконтактна профілактика діє 72 години й може повністю запобігти зараженню ВІЛ. Крім того, існує доконтактна профілактика, яку можна приймати щодня та значно знижувати ризики інфікування. Такі знання в Україні все ще рідкість, і саме через це медики наполягають: просвіта — одна з найважливіших частин боротьби з епідемією.

Групи ризику ВІЛ

Лікарі з приємністю зазначають: за останні роки одесити стали значно відповідальнішими. Підлітки та молоді пари тестуються перед початком статевого життя, перед стосунками з новим партнером або перед шлюбом. Такої тенденції раніше не було, і вона стала важливим фактором зниження ризиків.

"Молодь приходить тестуватися перед статевим життям… І це дуже класно, бо ще 10–15 років такого не було", — зазначає директорка клініки.

Чоловік проходить тестування. Фото: Новини.LIVE

Утім, набагато більшу тривогу викликає інша група — люди 40–50 років. Цей контингент все ще уникає тестування через сором, впевненість у власному досвіді та хибну думку, що ризики стосуються когось іншого. Лікарі пояснюють: саме ця категорія пацієнтів найчастіше затягує з діагностикою, звертається надто пізно і потребує більшої уваги з боку медичної спільноти.

Захворюваність під час війни

У клініці кажуть: кількість тестувань у місяць зросла, але разом із цим збільшилася і кількість позитивних результатів. На це вплинули кілька чинників: війна, міграція, тривале перебування людей без доступу до медицини та підвищення ризикової поведінки під час стресу. Окремо медики зазначають сезонність: у курортні місяці кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом, традиційно зростає.

"Ми тестували 250–300 людей до повномасштабки, і стільки ж зараз… Але виявлених позитивних стало більше. Війна завжди загострює епідемії", — пояснює медпрацівниця.

Беруть кров з пальця. Фото: Новини.LIVE

Особливо багато звернень від внутрішньо переміщених осіб, які роками не проходили тестування або жили на окупованих територіях. Одеса як портове місто також стикається з підвищеною мобільністю населення — і, відповідно, з більшою кількістю ризикових ситуацій.

ВІЛ інфекція

ВІЛ-інфекція — це вірус імунодефіциту людини, який уражає клітини імунної системи та поступово послаблює природний захист організму. Людина може роками не відчувати жодних симптомів, але вірус продовжує непомітно руйнувати імунітет. Без лікування ВІЛ може перейти у СНІД — стадію, коли організм уже не здатен самостійно боротися з інфекціями та навіть незначні хвороби становлять смертельну загрозу. Саме тому так важливо вчасно знати свій ВІЛ-статус.

Пройти тестування сьогодні можна швидко, безкоштовно та конфіденційно — у державних медзакладах, спеціалізованих клініках, центрах профілактики або під час виїзних акцій. Процедура займає близько 15 хвилин: медик робить невеликий прокол пальця або використовує оральний тест, після чого пацієнт очікує результат. Якщо тест покаже позитивний результат, людині одразу запропонують повторне підтвердження та консультацію. У разі виявлення інфекції лікування призначають безкоштовно — антиретровірусна терапія дозволяє жити повноцінним життям і навіть повністю блокувати передачу вірусу іншим.

Небезпека ВІЛ полягає не лише в його здатності руйнувати імунну систему, а й у тому, що більшість людей довго не підозрюють про інфікування. Вірус може передаватися статевим шляхом, через кров або від матері до дитини без будь-яких зовнішніх ознак. Тому регулярне тестування — це не просто медична процедура, а відповідальність за власне здоров’я і безпеку партнерів. Чим раніше людина дізнається про свій статус, тим швидше зможе розпочати лікування, захистити себе та своїх близьких і уникнути тяжких наслідків, які спричиняє пізнє виявлення.

