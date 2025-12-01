Видео
Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:53
Вспышка ВИЧ в Одессе - как передается, как выявить и где пройти тестирование
Женщина проходит тестирование на ВИЧ. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 1 декабря в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, потому что именно в этот день в 1988 году ВОЗ и ООН впервые объявили глобальную инициативу, направленную на объединение стран в противодействии эпидемии ВИЧ. Это напоминание, что своевременное тестирование и лечение спасают жизни, в Одессе медики продолжают бесплатно тестировать людей на ВИЧ и туберкулез, несмотря на войну и постоянные риски для системы здравоохранения. Городские больницы ежедневно проводят быстрые тесты на ВИЧ, а семейные врачи осуществляют анкетирование на туберкулез, чтобы выявлять заболевания как можно раньше. За первые десять месяцев 2025 года обследование прошли более 34 тысяч жителей, и у 301 пациента диагностировали ВИЧ впервые. Также зафиксировано более 700 подозрений на туберкулез, из них подтверждено 542 случая. Пока же город поддерживает регулярное тестирование, да и работает над тем, чтобы люди с положительными результатами быстрее попадали на лечение.

Во всемирный день борьбы с ВИЧ инфекцией, журналисты Новини.LIVE побывали в одной из Одесских клиник, чтобы воочию увидеть как проходит тестирование, и как на это решаются одесситы.



Проверка своего здоровья

Одним из первых посетителей в этот день стал Святослав — мужчина, для которого тестирование давно стало привычной и неотъемлемой частью заботы о здоровье. Он приходит в клинику примерно раз в полгода, и такая практика продолжается уже более десяти лет. Святослав рассказывает, что со временем страх или волнение полностью исчезают, ведь регулярная диагностика дает уверенность и спокойствие. Для него это не формальность, а ответственный шаг, который он делает ради себя и своих близких. Мужчина убежден: чем раньше человек узнает о своем статусе, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить качество жизни.

"Страшно было только первый раз, еще 15 лет назад. А потом  привыкаешь. Страх растет, когда ты ничего не делаешь", — говорит Святослав.

Одесит Святослав про тестування на ВІЛ
Одессит Святослав о тестировании на ВИЧ. Фото: Новини.LIVE

Он добавляет, что это не формальность, а ответственная привычка, которая защищает и его, и партнеров. Мужчина также отмечает: то после корректного и доступного объяснения всех нюансов, страхи быстро проходят. А вот Наталья просто шла в библиотеку и случайно увидела пункт тестирования. Не планировала заходить, но любопытство и свободные несколько минут решили за нее. Увидев пункт, поняла, что отговорки больше не работают — все рядом и абсолютно доступно. Наталья была приятно удивлена тем, насколько быстро все происходит: от заполнения анкеты до получения результата прошло всего 15 минут.

"Очень удобно: укололи  и ждешь совсем недолго. Атмосфера приятная, персонал внимательный. Здоровье  это ценность, и без него жизнь невозможна", — рассказала Наталья.

Відвідувачка Наталя проте як потрапила на тестування
Посетительница Наталья, однако как попала на тестирование. Фото: Новини.LIVE

Еще одна посетительница, медицинская работница Ульяна, проходит тестирование более десяти лет. Она говорит, что для нее это не просто формальность, а неотъемлемая часть профессиональной этики. Ульяна часто сталкивается с пациентами, которые боятся делать тест или откладывают его из-за стереотипов, поэтому собственным примером пытается разрушить эти барьеры. Она убеждена, что люди больше доверяют врачам, которые сами демонстрируют ответственное отношение к здоровью. По ее словам, регулярное тестирование — это не только забота о себе, но и способ защитить близких и общество в целом.

"Наши люди до сих пор мало что знают. Или знают неправильно, понаслышке. Из-за этого боятся. Поэтому мое дело  объяснять, чтобы человек понимал", — говорит Ульяна.

Учасниця тстування Ульяна про важливість перевірки
Участница тестирования Ульяна о важности проверки. Фото: Новини.LIVE

ВИЧ — это не приговор, а своевременное тестирование позволяет начать лечение быстро и жить полноценной жизнью. Одесса имеет достаточно центров, где тестирование бесплатное и доступно ежедневно. Но самое важное — чтобы люди не боялись делать этот шаг. Тестирование — это не о болезнях. Это об ответственности, уважении к себе и к своим партнерам.

Тестирование на ВИЧ

В клинике Test&Treat бесплатно тестируют на ВИЧ ежедневно, но именно 1 декабря врачи делают особый акцент на профилактике и информировании. Они объясняют посетителям базовые правила безопасности, рассказывают о барьерных методах и современных способах предотвращения инфицирования. В фокусе — не только рискованные группы, но и обычные одесситы, которые ведут сексуально активную жизнь и могут подвергаться опасности, сами того не осознавая.

"Правильно себя защищать  это пользоваться барьерными методами защиты... Также есть латексные салфетки для орального секса и лубриканты, которые снижают концентрацию вируса", — объясняет директор клиники Test&Treat, Оксана Терещенко.

директорка клініки Test&Treat, Оксана Терещенко.
Директор клиники Test&Treat, Оксана Терещенко. Фото: Оксана Терещенко/личный архив

Врачи отмечают: даже в случае рисковой ситуации — изнасилование, травма иглой, драка, порванный презерватив — есть время на реагирование. Постконтактная профилактика действует 72 часа и может полностью предотвратить заражение ВИЧ. Кроме того, существует доконтактная профилактика, которую можно принимать ежедневно и значительно снижать риски инфицирования. Такие знания в Украине все еще редкость, и именно поэтому медики настаивают: просвещение — одна из важнейших частей борьбы с эпидемией.

Группы риска ВИЧ

Врачи с удовольствием отмечают: за последние годы одесситы стали значительно ответственнее. Подростки и молодые пары тестируются перед началом половой жизни, перед отношениями с новым партнером или перед браком. Такой тенденции раньше не было, и она стала важным фактором снижения рисков.

"Молодежь приходит тестироваться перед половой жизнью... И это очень классно, потому что еще 10-15 лет такого не было", — отмечает директор клиники.

Чоловік проходить тестування
Мужчина проходит тестирование. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, гораздо большую тревогу вызывает другая группа — люди 40-50 лет. Этот контингент все еще избегает тестирования из-за стыда, уверенности в собственном опыте и ошибочного мнения, что риски касаются кого-то другого. Врачи объясняют: именно эта категория пациентов чаще всего затягивает с диагностикой, обращается слишком поздно и требует большего внимания со стороны медицинского сообщества.

Заболеваемость во время войны

В клинике говорят: количество тестирований в месяц выросло, но вместе с этим увеличилось и количество положительных результатов. На это повлияли несколько факторов: война, миграция, длительное пребывание людей без доступа к медицине и повышение рискового поведения во время стресса. Отдельно медики отмечают сезонность: в курортные месяцы количество инфекций, передающихся половым путем, традиционно возрастает.

"Мы тестировали 250-300 человек до полномасштабки, и столько сейчас... Но выявленных положительных стало больше. Война всегда обостряет эпидемии", — объясняет медработница.

Беруть кров з пальця
Берут кровь из пальца. Фото: Новини.LIVE

Особенно много обращений от внутренне перемещенных лиц, которые годами не проходили тестирование или жили на оккупированных территориях. Одесса как портовый город также сталкивается с повышенной мобильностью населения — и, соответственно, с большим количеством рисковых ситуаций.

ВИЧ инфекция

ВИЧ-инфекция — это вирус иммунодефицита человека, который поражает клетки иммунной системы и постепенно ослабляет естественную защиту организма. Человек может годами не испытывать никаких симптомов, но вирус продолжает незаметно разрушать иммунитет. Без лечения ВИЧ может перейти в СПИД — стадию, когда организм уже не способен самостоятельно бороться с инфекциями и даже незначительные болезни представляют смертельную угрозу. Именно поэтому так важно вовремя знать свой ВИЧ-статус.

Пройти тестирование сегодня можно быстро, бесплатно и конфиденциально — в государственных медучреждениях, специализированных клиниках, центрах профилактики или во время выездных акций. Процедура занимает около 15 минут: медик делает небольшой прокол пальца или использует оральный тест, после чего пациент ожидает результат. Если тест покажет положительный результат, человеку сразу предложат повторное подтверждение и консультацию. В случае выявления инфекции лечение назначают бесплатно — антиретровирусная терапия позволяет жить полноценной жизнью и даже полностью блокировать передачу вируса другим.

Опасность ВИЧ заключается не только в его способности разрушать иммунную систему, но и в том, что большинство людей долго не подозревают об инфицировании. Вирус может передаваться половым путем, через кровь или от матери к ребенку без каких-либо внешних признаков. Поэтому регулярное тестирование — это не просто медицинская процедура, а ответственность за собственное здоровье и безопасность партнеров. Чем раньше человек узнает о своем статусе, тем быстрее сможет начать лечение, защитить себя и своих близких и избежать тяжелых последствий, которые влечет позднее выявление.

Ранее мы писали, что в Одессе представили новую главу департамента здоровья — кто занял должность? А также, о том какие бесплатные медицинские услуги могут получить дети в Украине?

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
