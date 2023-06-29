Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Недбалість керівництва філії АМПУ на Одещині призвела до мільйонних збитків arrow

Недбалість керівництва філії АМПУ на Одещині призвела до мільйонних збитків

29 червня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Недбалість керівництва філії АМПУ на Одещині призвела до мільйонних збитків
СБУ проводить обшуки. Фото: Офіс Генерального прокурора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Офіс Генерального прокурора направив обвинувальний акт до суду проти керівника та двох посадовців Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" згідно зі статтею 367 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки у розмірі понад пів мільярда гривень. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Читайте також:

Результати розслідування показали, що посадовці державного підприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на проведення днопоглиблювальних робіт у морському порту "Південний". Вони надмірно завищили ціну контракту та здійснили оплату за виконані роботи. Це призвело до серйозних збитків державному підприємству на майже 100 мільйонів гривень.

Крім цього, триває досудове розслідування, що стосується тих самих посадовців, щодо скоєння аналогічного злочину. Їхні дії спричинили збитки державному підприємству на суму майже 360 мільйонів гривень.

27 червня 2023 року були проведені обшуки за місцем проживання підозрюваних, а також повідомлено про нові обвинувачення, які були пред'явлені керівнику та двом посадовцям державного підприємства.

Обшуки вдома у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора
Обшуки вдома у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз