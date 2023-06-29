Недбалість керівництва філії АМПУ на Одещині призвела до мільйонних збитків

СБУ проводить обшуки. Фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора направив обвинувальний акт до суду проти керівника та двох посадовців Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" згідно зі статтею 367 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки у розмірі понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Результати розслідування показали, що посадовці державного підприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на проведення днопоглиблювальних робіт у морському порту "Південний". Вони надмірно завищили ціну контракту та здійснили оплату за виконані роботи. Це призвело до серйозних збитків державному підприємству на майже 100 мільйонів гривень.

Крім цього, триває досудове розслідування, що стосується тих самих посадовців, щодо скоєння аналогічного злочину. Їхні дії спричинили збитки державному підприємству на суму майже 360 мільйонів гривень.

27 червня 2023 року були проведені обшуки за місцем проживання підозрюваних, а також повідомлено про нові обвинувачення, які були пред'явлені керівнику та двом посадовцям державного підприємства.

Обшуки вдома у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.