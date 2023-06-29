Небрежность руководства филиала АМПУ в Одесской области привела к миллионному ущербу

СБУ проводит обыски. Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в суд против руководителя и двух должностных лиц Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Результаты расследования показали, что должностные лица государственного предприятия в мае 2017 года заключили договор подряда на проведение дноуглубительных работ в морском порту "Южный". Они чрезмерно завысили цену контракта и произвели оплату за выполненные работы. Это привело к серьезным убыткам государственному предприятию почти на 100 миллионов гривен.

Кроме этого, продолжается досудебное расследование, касающееся тех же должностных лиц, по совершению аналогичного преступления. Их действия повлекли ущерб государственному предприятию на сумму почти 360 миллионов гривен.

27 июня 2023 года были проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также сообщено о новых обвинениях, предъявленных руководителю и двум должностным лицам государственного предприятия.

Обыски дома у подозреваемых. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.