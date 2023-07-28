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Негода на Одещині: маже 80 тисяч родин залишились без світла

28 липня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Негода на Одещині: маже 80 тисяч родин залишились без світла
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через негоду на Одещині 78 тисяч родин залишилися без світла. За минулу добу електрики успішно відновили електропостачання в 199 населених пунктах області. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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Фахівці ДТЕК відремонтували 69 повітряних ліній, які живлять 1689 трансформаторних підстанцій, щоб забезпечити знову  енергією населені пункти.

За даними на 09:00, 28 липня, лише 11 населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії, із них 6 частково. Роботи з відновлення електричних мереж продовжуються невпинно, і фахівці роблять усе можливе, щоб незабаром забезпечити світлом всю область.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ.  

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