Негода на Одещині: маже 80 тисяч родин залишились без світла

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Через негоду на Одещині 78 тисяч родин залишилися без світла. За минулу добу електрики успішно відновили електропостачання в 199 населених пунктах області.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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За даними на 09:00, 28 липня, лише 11 населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії, із них 6 частково. Роботи з відновлення електричних мереж продовжуються невпинно, і фахівці роблять усе можливе, щоб незабаром забезпечити світлом всю область.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ.