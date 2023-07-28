Негода на Одещині: маже 80 тисяч родин залишились без світла
Через негоду на Одещині 78 тисяч родин залишилися без світла. За минулу добу електрики успішно відновили електропостачання в 199 населених пунктах області.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Фахівці ДТЕК відремонтували 69 повітряних ліній, які живлять 1689 трансформаторних підстанцій, щоб забезпечити знову енергією населені пункти.
За даними на 09:00, 28 липня, лише 11 населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії, із них 6 частково. Роботи з відновлення електричних мереж продовжуються невпинно, і фахівці роблять усе можливе, щоб незабаром забезпечити світлом всю область.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ.