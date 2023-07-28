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Непогода на Одесчине: около 80 тысяч семей остались без света

28 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Непогода на Одесчине: около 80 тысяч семей остались без света
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за непогоды в Одесской области 78 тысяч семей остались без света. За прошедшие сутки электричества успешно возобновили электроснабжение в 199 населенных пунктах области.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Специалисты ДТЭК отремонтировали 69 воздушных линий, питающих 1689 трансформаторных подстанций, чтобы обеспечить снова энергией населенные пункты.

По данным на 09:00, 28 июля, только 11 населённых пунктов временно остаются без электроэнергии, из них 6 частично. Работы по восстановлению электрических сетей продолжаются безостановочно, и специалисты делают все возможное, чтобы вскоре обеспечить светом всю область.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном ветре. Кроме того, в Одесской области ожидается небольшой дождь.

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