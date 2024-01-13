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Негода не вплинула на експорт — скільки кораблів завантажуються у портах

13 січня 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Негода не вплинула на експорт — скільки кораблів завантажуються у портах
Балкер LADY ESMA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 13 січня експорт продукції з України через порти Великої Одеси залишається активним. Наразі акваторія Чорного моря насичена десятками суден, які очікують своєї черги для завантаження. Деякі з цих суден вирушають у напрямку річки Дунай. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден в акваторії Чорного моря. Фото: MarineTraffic

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 13 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 2 кораблі.

Робота Дунайських портів

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Також ми писали, що росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів. 

Додамо, українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.

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