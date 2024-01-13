Непогода не повлияла на экспорт — сколько кораблей загружаются в портах

БАЛКЕР LADY ESMA. Фото: MarineTraffic

По состоянию на 13 января экспорт продукции из Украины через порты Одессы остается активным. Сейчас акватория Черного моря насыщена десятками судов, ожидающих своей очереди для загрузки. Некоторые из этих судов отправляются в направлении реки Дунай.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в акватории Черного моря. Фото: MarineTraffic

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 13 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 2 кораблях.

Работа Дунайских портов

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Также мы писали, что россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты уготовили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Добавим, украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.