В Одесі не вимикатимуть світло

Графіки відключень на 6 березня

Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Мережевих обмежень у мережах Укренерго, що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає", — йдеться у повідомленні.

При цьому в Укренерго зазначають, що внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Нагадаємо, 5 березня, розпочалися додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання. Ремонт проводиться на енергооб’єктах, які були неодноразово обстріляні ворожими ракетами і можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їх відновлення функціонування, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонту.

Про завершення робіт Укренерго повідомить.

Де можна перечекати знеструмлення

Робота з благоустрою пунктів незламності продовжується щоденно, на сьогодні розгорнуто 341 пункт, 295 з яких — у місті Одеса. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Фото: ДТЕК