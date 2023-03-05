Одеса зі світлом: від вівторка в регіоні нема відключень
Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовольнити потреби всіх споживачів в Одеській області. Завдяки зеленій генерації енергосистема отримує додаткові мегавати.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
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"З вівторка в Одесі немає відключень — ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту і області. До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання", — розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Протягом останніх трьох тижнів фіксовано відсутність дефіциту потужностей, споживання в межах вихідного дня. Нині працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів "зеленої" генерації. Наразі необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Про ситуацію саме в Одеському регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті ДТЕК Одеські електромережі.
Нагадаємо, енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається. Руйнування енергооб’єктів ворожими ракетами в Одеській області досі залишаються дуже серйозними. На їх повне відновлення можуть піти роки. І це за умови, що будуть усі необхідні деталі та фахівці, а ворог не зможе завдавати нових ударів, знищуючи нашу енергосистему. Але головне, що зараз ми готові до чергових непередбачених випадків і вже точно знаємо, як нам діяти, а після перемоги все відбудуємо та оновимо.