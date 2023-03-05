Одесса со светом: со вторника в регионе нет отключений
Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в Одесской области. Благодаря зеленой генерации энергосистема получает дополнительные мегаватты.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
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"Со вторника в Одессе нет отключений — ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы для восстановления надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления", — рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
В последние три недели фиксировано отсутствие дефицита мощностей, потребление в пределах выходного дня. В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы имеется ограничение нагрузки объектов "зеленой" генерации. Пока необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в Одесском регионе можно узнать в соцсетях и на сайте ДТЭК Одесские электросети.
Напомним, энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается. Разрушение энергообъектов вражескими ракетами в Одесской области до сих пор остаются очень серьезными. На их полное восстановление могут уйти годы. И это при условии, что будут все необходимые детали и специалисты, а враг не сможет наносить новые удары, уничтожая нашу энергосистему. Но главное, что сейчас мы готовы к очередным непредвиденным случаям и уж точно знаем, как нам поступить, а после победы все отстроим и обновим.