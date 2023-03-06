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НЭК "Укрэнерго" не предоставил лимитов: свет в Одесской области не будут выключать

6 марта 2023 10:20
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе не будут выключать свет
Графики отключений на 6 марта
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

"Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет", — говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" отмечают, что в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Напомним, 5 марта начались дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания Одесского региона. Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Ремонт производится на энергообъектах, которые были неоднократно обстреляны вражескими ракетами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу и могут произойти во время проведения ремонта.

О завершении работ "Укрэнерго" сообщит.

Где можно переждать обесточивание

Работа по благоустройству пунктов несокрушимости продолжается ежедневно, на сегодняшний день развернут 341 пункт, 295 из которых — в городе Одесса. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Фото: ДТЭК

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