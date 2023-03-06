В Одессе не будут выключать свет

Графики отключений на 6 марта

"Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет", — говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" отмечают, что в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Напомним, 5 марта начались дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания Одесского региона. Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Ремонт производится на энергообъектах, которые были неоднократно обстреляны вражескими ракетами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу и могут произойти во время проведения ремонта.

О завершении работ "Укрэнерго" сообщит.

Где можно переждать обесточивание

Работа по благоустройству пунктов несокрушимости продолжается ежедневно, на сегодняшний день развернут 341 пункт, 295 из которых — в городе Одесса. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Фото: ДТЭК