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Ненадійний підрядник: на ремонт одеської лікарні ледь не витратили 85 млн

9 червня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ненадійний підрядник: на ремонт одеської лікарні ледь не витратили 85 млн
Міська клінічна лікарня № 11. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завдяки втручанню прокурорів в Одесі договір про закупівлю підрядних робіт, який був укладений з порушенням процедури закупівлі, було визнано недійсним. Тим самим вдалось уникнути безпідставних витрат на суму майже 85 млн грн з місцевого бюджету.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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У лютому 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало договір з підприємством на проведення капітального ремонту однієї з будівель Міської клінічної лікарні № 11 на вулиці Академіка Воробйова. Прокурором була підтверджена невідповідність переможця торгів кваліфікаційним вимогам. У своїй тендерній пропозиції підприємство надало недійсний договір про надання послуг техніки, строк якої вже закінчився.

Крім того, встановлено, що інформація про наявність кваліфікованих працівників у підприємства не відповідала дійсності. Також було виявлено, що підприємство надало неправдиві відомості щодо виконання аналогічного договору підрядних робіт з іншим суб'єктом господарювання.

Господарський суд Одеської області підтримав аргументи прокуратури і повністю задовольнив позовні вимоги, визнавши договір недійсним. Це дозволить уникнути непотрібних та безпідставних витрат коштів з місцевого бюджету.

Нагадаємо, завдяки втручанню Одеської прокуратури була встановлена фактична незаконність передачі земельної ділянки по вулиці Мечникова. Загалом вдалось повернути громаді територію вартістю понад 27 мільйонів гривень. 

Крім того, у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань зі сплати пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.

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