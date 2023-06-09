Ненадійний підрядник: на ремонт одеської лікарні ледь не витратили 85 млн

Міська клінічна лікарня № 11. Фото: google

Завдяки втручанню прокурорів в Одесі договір про закупівлю підрядних робіт, який був укладений з порушенням процедури закупівлі, було визнано недійсним. Тим самим вдалось уникнути безпідставних витрат на суму майже 85 млн грн з місцевого бюджету.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

У лютому 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало договір з підприємством на проведення капітального ремонту однієї з будівель Міської клінічної лікарні № 11 на вулиці Академіка Воробйова. Прокурором була підтверджена невідповідність переможця торгів кваліфікаційним вимогам. У своїй тендерній пропозиції підприємство надало недійсний договір про надання послуг техніки, строк якої вже закінчився.

Крім того, встановлено, що інформація про наявність кваліфікованих працівників у підприємства не відповідала дійсності. Також було виявлено, що підприємство надало неправдиві відомості щодо виконання аналогічного договору підрядних робіт з іншим суб'єктом господарювання.

Господарський суд Одеської області підтримав аргументи прокуратури і повністю задовольнив позовні вимоги, визнавши договір недійсним. Це дозволить уникнути непотрібних та безпідставних витрат коштів з місцевого бюджету.

Нагадаємо, завдяки втручанню Одеської прокуратури була встановлена фактична незаконність передачі земельної ділянки по вулиці Мечникова. Загалом вдалось повернути громаді територію вартістю понад 27 мільйонів гривень.

Крім того, у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань зі сплати пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.