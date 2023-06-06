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Землю в центрі Одеси вартістю 27 мільйонів повернули місту

6 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Землю в центрі Одеси вартістю 27 мільйонів повернули місту
Земля, яку повернули у власність Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завдяки втручанню Одеської прокуратури, була встановлена фактична незаконність передачі земельної ділянки по вулиці Мечникова. Загалом вдалось повернути громаді територію вартістю понад 27 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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Ділянка площею 0,4 га, вартістю понад 27 млн грн, була незаконно передана у приватну власність підприємства шляхом використання неіснуючих судових рішень та державних актів щодо права власності на землю, без належного повідомлення власника – Одеської міської ради.

Господарський суд прийняв рішення на користь Одеської обласної прокуратури, як результат, реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі була скасована, а всі права незаконного власника на цю ділянку були припинені.

Територія, яку повернули Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Територія, яку повернули Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В цей момент, на основі обвинувачення у використанні підроблених документів та шахрайського заволодіння землею (згідно зі статтею 358 частина 4 та статтею 190 частина 4 Кримінального кодексу України), обвинувальний акт проти керівника зазначеного підприємства був направлений до суду. За клопотанням прокурора, обвинувачений знаходиться під вартою.

Нагадаємо, Господарський суд Одеської області виніс рішення щодо повернення територіальній громаді міста земельної ділянки площею 0,5 га, оціненої у 65 млн грн. Прокурори в суді успішно довели, що земля була передана Одеською міською радою в оренду без проведення відповідного конкурсу, порушуючи законодавство. 

Крім того, у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань зі сплати пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста. 

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