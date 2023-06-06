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Землю в центре Одессы стоимостью 27 миллионов вернули городу

6 июня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Землю в центре Одессы стоимостью 27 миллионов вернули городу
Земля, возвращенная в собственность Одессы. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря вмешательству Одесской прокуратуры была установлена фактическая незаконность передачи земельного участка по улице Мечникова. В общей сложности удалось вернуть общине территорию стоимостью более 27 миллионов гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Участок площадью 0,4 га, стоимостью более 27 млн грн, был незаконно передан в частную собственность предприятия путем использования несуществующих судебных решений и государственных актов о праве собственности на землю, без надлежащего уведомления собственника — Одесского городского совета.

Хозяйственный суд принял решение в пользу Одесской областной прокуратуры, как результат, регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре была упразднена, а все права незаконного собственника на этот участок были прекращены.

Территория, возвращенная Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Территория, возвращенная Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В этот момент, на основе обвинения в использовании поддельных документов и мошеннического завладения землей (согласно статье 358 часть 4 и статье 190 часть 4 Уголовного кодекса Украины) обвинительный акт против руководителя указанного предприятия был направлен в суд. По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Напомним, Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о возвращении территориальной общине города земельного участка площадью 0,5 га, оцененного в 65 млн грн. Прокуроры в суде успешно доказали, что земля была передана Одесским городским советом в аренду без проведения соответствующего конкурса, в нарушение законодательства.

Кроме того, в результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн. грн. в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

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