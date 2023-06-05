Понад 2 га землі на морському узбережжі повернуть одеській громаді

Будівля суду. Фото: Південно-західний апеляційний господарський суд

Земельні ділянки площею понад 2 га та вартістю майже 126 млн грн повернуть одеській громаді. Вони розташовані по вул. Дача Ковалевського, що в районі пляжу Свято-Успенського монастиря.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

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Прокурори в суді довели незаконність передачі Одеською міською радою вказаних ділянок у власність для будівництва комплексу, що мав складатися з кількаповерхових будівель.

Ця земля перебуває у прибережній захисній смузі Чорного моря, у рекреаційній зоні озеленених територій, у межах траси здоров’я, в курортно-оздоровчій зоні. Згідно з вимогами чинного законодавства, це беззаперечно виключає можливість її приватизації.

Суд скасував рішення міськради, визнав недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок та державні акти на право приватної власності, зобов’язав незаконного власника повернути землю одеській територіальній громаді.

Нагадаємо, ділянку землі площею 7,7 га для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна — 56 мільйонів 250 тисяч гривень.