Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понад 2 га землі на морському узбережжі повернуть одеській громаді arrow

Понад 2 га землі на морському узбережжі повернуть одеській громаді

5 червня 2023 14:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Понад 2 га землі на морському узбережжі повернуть одеській громаді
Будівля суду. Фото: Південно-західний апеляційний господарський суд
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Земельні ділянки площею понад 2 га та вартістю майже 126 млн грн повернуть одеській громаді. Вони розташовані по вул. Дача Ковалевського, що в районі пляжу Свято-Успенського монастиря.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

Читайте також:

Прокурори в суді довели незаконність передачі Одеською міською радою вказаних ділянок у власність для будівництва комплексу, що мав складатися з кількаповерхових будівель.

Ця земля перебуває у прибережній захисній смузі Чорного моря, у рекреаційній зоні озеленених територій, у межах траси здоров’я, в курортно-оздоровчій зоні. Згідно з вимогами чинного законодавства, це беззаперечно виключає можливість її приватизації.

Суд скасував рішення міськради, визнав недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок та державні акти на право приватної власності, зобов’язав незаконного власника повернути землю одеській територіальній громаді.

Нагадаємо, ділянку землі площею 7,7 га для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна — 56 мільйонів 250 тисяч гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB