Более 2 га земли на морском побережье вернут одесской общине

Здание суда. Фото: Юго-западный апелляционный хозяйственный суд

Земельные участки площадью более 2 га и стоимостью почти 126 млн грн вернут одесской общине. Они расположены на ул. Дача Ковалевского в районе пляжа Свято-Успенского монастыря.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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Прокуроры в суде доказали незаконность передачи Одесским городским советом указанных участков в собственность для строительства комплекса, который должен был состоять из нескольких зданий.

Эта земля находится в прибрежной защитной полосе Черного моря, в рекреационной зоне озелененных территорий, в пределах трассы здоровья, курортно-оздоровительной зоне. Согласно требованиям действующего законодательства, это, безусловно, исключает возможность ее приватизации.

Суд отменил решение горсовета, признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков и государственные акты на право частной собственности, обязал незаконного собственника вернуть землю одесской территориальной общине.

Напомним, участок земли площадью 7,7 га для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена — 56 миллионов 250 тысяч гривен.