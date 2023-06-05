Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Более 2 га земли на морском побережье вернут одесской общине arrow

Более 2 га земли на морском побережье вернут одесской общине

5 июня 2023 14:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Более 2 га земли на морском побережье вернут одесской общине
Здание суда. Фото: Юго-западный апелляционный хозяйственный суд
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Земельные участки площадью более 2 га и стоимостью почти 126 млн грн вернут одесской общине. Они расположены на ул. Дача Ковалевского в районе пляжа Свято-Успенского монастыря.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Читайте также:

Прокуроры в суде доказали незаконность передачи Одесским городским советом указанных участков в собственность для строительства комплекса, который должен был состоять из нескольких зданий.

Эта земля находится в прибрежной защитной полосе Черного моря, в рекреационной зоне озелененных территорий, в пределах трассы здоровья, курортно-оздоровительной зоне. Согласно требованиям действующего законодательства, это, безусловно, исключает возможность ее приватизации.

Суд отменил решение горсовета, признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков и государственные акты на право частной собственности, обязал незаконного собственника вернуть землю одесской территориальной общине.

Напомним, участок земли площадью 7,7 га для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена — 56 миллионов 250 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас