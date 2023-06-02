Суд запобіг забудові в Одесі: вартість землі 65 млн грн

Будівельний майданчик. Фото: google

Господарський суд Одеської області виніс рішення щодо повернення територіальній громаді міста земельної ділянки площею 0,5 га, оціненої у 65 млн грн. Прокурори в суді успішно довели, що земля була передана Одеською міською радою в оренду без проведення відповідного конкурсу, порушуючи законодавство.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Стало відомо, що компанія, якій було надано землю, не мала права отримати ділянку такого розміру, оскільки вона була потрібна лише для обслуговування існуючих на ній об'єктів нерухомості.

Будівництво нового об'єкту нерухомості могло здійснюватись лише шляхом проведення аукціону і отримання права користування земельною ділянкою.

Крім того, земельну ділянку, яка охоплює частково землі природно-заповідного фонду обмеженого режиму використання, було передано підприємству для будівництва комплексу багатоповерхових житлових будинків з підземним паркінгом та приміщеннями. Хоча чинне законодавство категорично забороняло будівництво будь-яких структур або споруд на цій території, а також проведення робіт, які можуть пошкодити геологічні утворення, такі як прокладання інженерних комунікацій або буріння.

Територія, яку повернули Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Суд прийняв доводи прокурора і скасував рішення міської ради, визнавши договір оренди недійсним та зобов'язавши компанію повернути земельну ділянку територіальній громаді Одеси.

Нагадаємо, у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань зі сплати пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.

Крім того, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури припинили незаконну діяльність групи осіб, які займалися незаконним видобуванням піску місцевого значення з родовища поблизу с. Кучургани Роздільнянського району. Загалом через незаконний збут піску було завдано шкоду на суму понад пів мільйона гривень.