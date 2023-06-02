Суд предотвратил застройку в Одессе: стоимость земли 65 млн грн

Строительная площадка. Фото: google

Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о возвращении территориальной общине города земельного участка площадью 0,5 га, оцененного в 65 млн грн. Прокуроры в суде успешно доказали, что земля была передана Одесским городским советом в аренду без проведения соответствующего конкурса, в нарушение законодательства.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Стало известно, что компания, которой была предоставлена земля, не имела права получить участок такого размера, поскольку она требовалась только для обслуживания существующих на ней объектов недвижимости.

Строительство нового объекта недвижимости могло производиться только путем проведения аукциона и получения права пользования земельным участком.

Кроме того, земельный участок, охватывающий частично земли природно-заповедного фонда ограниченного режима использования, был передан предприятию для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с подземным паркингом и помещениями. Хотя действующее законодательство категорически запрещало строительство каких-либо структур или сооружений на этой территории, а также проведение работ, которые могут повредить геологические образования, такие как прокладка инженерных коммуникаций или бурение.

Территория, возвращенная Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд принял доводы прокурора и отменил решение городского совета, признав договор аренды недействительным и обязав компанию вернуть земельный участок территориальной громаде Одессы.

Напомним, в результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн грн в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

Кроме того, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры прекратили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей песка местного значения с месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района. Всего из-за незаконного сбыта песка был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.