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Ненадежный подрядчик: на ремонт одесской больницы чуть не потратили 85 млн

9 июня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ненадежный подрядчик: на ремонт одесской больницы чуть не потратили 85 млн
Городская клиническая больница №11. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря вмешательству прокуроров в Одессе договор о закупке подрядных работ, который был заключен с нарушением процедуры закупки, был признан недействительным. Тем самым удалось избежать безосновательных расходов на сумму почти 85 млн. грн. из местного бюджета.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В феврале 2022 года Управление капитального строительства Одесского городского совета заключило договор с предприятием на проведение капитального ремонта одного из зданий Городской клинической больницы №11 по улице Академика Воробьева. Прокурором было подтверждено несоответствие победителя торгов квалификационным требованиям. В своем тендерном предложении предприятие предоставило недействительный договор о предоставлении услуг техники, срок которой уже истек.

Кроме того, установлено, что информация о наличии квалифицированных работников у предприятия не отвечала действительности. Также было обнаружено, что предприятие предоставило ложные сведения о выполнении аналогичного договора подрядных работ с другим хозяйствующим субъектом.

Хозяйственный суд Одесской области поддержал аргументы прокуратуры и полностью удовлетворил исковые требования, признав договор недействительным. Это позволит избежать ненужных и безосновательных расходов средств из местного бюджета.

Напомним, благодаря вмешательству Одесской прокуратуры была установлена фактическая незаконность передачи земельного участка по улице Мечникова. В общей сложности удалось вернуть общине территорию стоимостью более 27 миллионов гривен.

Кроме того, в результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн. грн. в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

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