Неправдиві звіти та мільйонні збитки — на Миколаївщині розкрили схему привласнення коштів

На Миколаївщині викрили підрядника та держпідприємство. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ викрили схему заволодіння коштами на Миколаївщині, у якій були задіяні держпідприємство та компанія-підрядник. Останні надали неправдиві відомості про начебто виконані роботи й таким чином незаконно отримали понад 2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Деталі справи

Держпідприємство та компанія-підрядник уклали договір на надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора для авіаційної техніки. У документах відповідальні особи компанії-підрядника зазначили, що усі роботи виконані — на підставі їм були перераховані кошти.

Однак частина робіт з модернізації не проводилася, а обладнання не встановлювалося. Таким чином, державному підприємству було завдано матеріальних збитків на суму понад 2 млн грн.

Яке покарання

Детективи повідомили керівників обох підприємств про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Випадки розкрадання бюджету

Ми писали раніше, що в Одесі судитимуть начальницю відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради. Її обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків місцевому бюджету.

Окрім цього, епутат Одеської облради організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.



Додамо, що поліцейські викрили підрядника та інженера будівельної компанії на заволодінні понад мільйоном гривень. Ці гроші вони мали отримати в результаті ремонту школи, проте роботи так і не були виконані у повному обсязі.