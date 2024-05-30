Неправдивые отчеты и миллионные убытки — на Николаевщине раскрыли схему присвоения средств

В Николаевской области разоблачили подрядчика и госпредприятие. Фото: БЭБ

Детективы БЭБ разоблачили схему завладения средствами в Николаевской области, в которой были задействованы госпредприятие и компания-подрядчик. Последние предоставили ложные сведения о якобы выполненных работах и таким образом незаконно получили более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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Детали дела

Госпредприятие и компания-подрядчик заключили договор о предоставлении услуг по модернизации стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора для авиационной техники. В документах ответственные лица компании-подрядчика отметили, что все работы выполнены, на этом основании им были перечислены средства.

Однако часть работ по модернизации не производилась, а оборудование не устанавливалось. Таким образом, государственному предприятию был нанесен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.

Какое наказание

Детективы сообщили руководителям обоих предприятий о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Случаи хищения бюджета

Мы писали ранее, что в Одессе будут судить начальник отдела публичных закупок коммунального учреждения городского совета. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам местного бюджета.

Кроме того, депутат Одесского облсовета организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.



Добавим, что полицейские разоблачили подрядчика и инженера строительной компании на завладении более миллиона гривен. Эти деньги они должны были получить в результате ремонта школы, однако работы так и не были выполнены в полном объеме.