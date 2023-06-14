Нерестова заборона закінчується: де можна рибалити на Одещині

Чоловік ловить рибу. Фото: pixabay

15 червня на Одещині закінчується період нерестової заборони на кількох водоймах. Втім, на Дністровському лимані рибалити заборонено до 31 липня включно.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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Починаючи з 16 червня, дозволяється любительське рибальство за допомогою гачкових, нахлистових, донних, поплавкових вудок, жерлиць (кружків) та спінінгів будь-якого типу з використанням штучної або природної приманки. При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Добове обмеження лову становить 3 кг риби плюс трофейна риба. Трофеєм вважається будь-яка риба, розмір якої перевищує мінімальні встановлені норми.

Де можна буде рибалити

Річка Дністер з рукавом Турунчук та заплавні озера.

Кучурганське водосховище.

Придунайські озера, зокрема озера Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Саф'ян, Китай та інші, а також озеро Сасик.

Плавні Стенцівсько-Жебріянські.

Лимани Хаджибейський, Тилігульський, Григорівський (Малий Аджалицький), Дофінівський (Великий Аджалицький), Шаболатський (Будацький), Сухий і Тузловський.

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.