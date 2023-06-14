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Нерестова заборона закінчується: де можна рибалити на Одещині

14 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нерестова заборона закінчується: де можна рибалити на Одещині
Чоловік ловить рибу. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

15 червня на Одещині закінчується період нерестової заборони на кількох водоймах. Втім, на Дністровському лимані рибалити заборонено до 31 липня включно.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль. 

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Починаючи з 16 червня, дозволяється любительське рибальство за допомогою гачкових, нахлистових, донних, поплавкових вудок, жерлиць (кружків) та спінінгів будь-якого типу з використанням штучної або природної приманки. При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Добове обмеження лову становить 3 кг риби плюс трофейна риба. Трофеєм вважається будь-яка риба, розмір якої перевищує мінімальні встановлені норми.

Де можна буде рибалити

  • Річка Дністер з рукавом Турунчук та заплавні озера.
  • Кучурганське водосховище.
  • Придунайські озера, зокрема озера Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Саф'ян, Китай та інші, а також озеро Сасик.
  • Плавні Стенцівсько-Жебріянські.
  • Лимани Хаджибейський, Тилігульський, Григорівський (Малий Аджалицький), Дофінівський (Великий Аджалицький), Шаболатський (Будацький), Сухий і Тузловський.

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

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