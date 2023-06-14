Нерестовый запрет заканчивается: где можно рыбачить в Одесской области

Человек ловит рыбу. Фото: pixabay

15 июня в Одесской области заканчивается период нерестового запрета на нескольких водоемах. Впрочем, на Днестровском лимане рыбачить запрещено до 31 июля включительно.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

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Начиная с 16 июня, разрешается любительское рыболовство с помощью крючковых, нахлыстовых, донных, поплавковых удочек, жерлиц (кружков) и спиннингов любого типа с использованием искусственной или природной приманки. При этом общее количество крючков не должно превышать 7 единиц на одного рыбака. Суточное ограничение ловли составляет 3 кг рыбы плюс трофейная рыба. Трофеем считается любая рыба, размер которой превышает минимальные установленные нормы.

Где можно будет рыбачить

Река Днестр с рукавом Турунчук и пойменные озера.

Кучурганское водохранилище.

Придунайские озера, в частности, озера Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай и другие, а также озеро Сасык.

Плавные Стенцовско-Жебрианские.

Лиманы Хаджибейский, Тилигульский, Григоровский (Малый Аджалицкий), Дофиновский (Великий Аджалицкий), Шаболатский (Будацкий), Сухой и Тузловский.

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.