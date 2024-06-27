Одеська міськрада підтримала бронювання медиків: звернення до ОВА

Карети швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

В Одесі існує гостра проблема з нестачею фельдшерів та водіїв швидкої допомоги через те, що для них нема можливості бронювання від армії. Тож депутати міської ради направили звернення до Одеської військової адміністрації з проханням забронювати працівників швидкої допомоги, щоб забезпечити їхню наявність у місті під час надзвичайних ситуацій.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради.

Читайте також:

Проблема бронювання медиків

За останні 9 місяців понад 600 працівників Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф звільнилися з різних причин. Це призвело до того, що щодня 20 машин не виїжджають на маршрут через брак кадрів. Наразі через нестачу медичних працівників надзвичайно високе навантаження йде на фельдшерів та водіїв швидкої.

"Вже досягнуто критичну межу. Якщо не буде заброньовано тих, хто ще залишився у службі, то може статися так, що не буде кому приїхати на виклик", — зазначив мер Одеси.

Потреба бронювання

Нагадаємо, що Одеська обласна рада відмовилася включити до звернення до Кабінету Міністрів запит на бронювання водіїв швидкої допомоги та низку інших професій. Там до "критичних спеціальностей" прирівняли співробітників охоронних агенцій.

Також ми писали, що в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації.

Додамо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, для чого потрібне економічне бронювання. За його словами, це не лише забезпечить критичну інфраструктуру, але й зробить процес чітким і прозорим для бізнесу.