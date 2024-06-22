Одеські депутати відмовили водіям екстренки, а натомість забронювали охоронців

Водій швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна рада відмовилася включити до звернення до Кабінету Міністрів запит на бронювання водіїв швидкої допомоги та низку інших професій. Натомість депутати прирівняли до "критичних спеціальностей" охоронні агенції.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання облради.

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Під час обговорення, депутат Михайло Шмушкович запропонував внести правку до проєкту звернення, що передбачала бронювання водіїв швидкої допомоги, ІТ-спеціалістів, фермерів та працівників вищих навчальних закладів. Однак, за результатами голосування, цю правку не прийняли. А ось звернення до Кабінету Міністрів України щодо бронювання співробітників охоронних агентств підтримали 45 депутатів, тоді як додаткові категорії не отримали необхідної підтримки.

Більше про бронювання

Нагадаємо, в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації. Петиція уже зібрала понад 13 000 підписів.

Також ми писали, що уряд України ухвалив три важливі рішення, які сприятимуть безперебійному функціонуванню аграрного сектору, забезпечуючи збір врожаю та стабільну роботу. Нові заходи стосуються продовження бронювань працівників, збільшення терміну бронювання та оновлення процедур.

Додамо, в Одесі діють понад 20 "громадських формувань", які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас їхня діяльність не завжди відповідає законодавству.