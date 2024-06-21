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Одеська ОВА приховала список заброньованих підприємств, — ЗМІ

21 червня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська ОВА не надала списки заброньованих працівників: ЗМІ
Будівля Одеської ОВА. Архівне фото: Одеська обласна державна адміністрація
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська обласна військова адміністрація відмовилася надати перелік підприємств, яким дозволено бронювати керівників та частину працівників. Там зазначили, що нібито взагалі не мають цієї інформації.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Приховані дані від ОВА

За даними ЦПР, видання звернулось до Одеської обласної військової адміністрації із запитом щодо заброньованих працівників. Однак заступник голови  Дмитро Радулов відмовив у наданні інформації. Він пояснив це тим, що в ОВА немає цих даних відповідно до чинного законодавства. 

Натомість медіаюрист Євген Воробйов сумнівається у щирості відповіді. Він пояснив, що саме обласні органи влади вирішують, які підприємства є важливими для економіки чи громади. Тому вони є відповідальними за прийняття рішення про бронювання працівників.

"Рішення про визначення критично важливих підприємств є актом індивідуальної дії, тому згадані рішення взагалі повинні бути опубліковані", — підкреслив юрист.

Більше про бронювання 

Ми писали раніше, що в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів. 

Також ми повідомляли, що уряд України ухвалив рішення, які сприятимуть безперебійному функціонуванню аграрного сектору. Нові заходи стосуються продовження бронювань працівників, збільшення терміну бронювання та оновлення процедур.

Додамо, що в Одесі очільник районної адміністрації Олександр Грінчак заявив, що намагається домовитися про відстрочку від мобілізації для активних депутатів.

Одеса
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військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
працівники
бронювання
інформація
Олег Кіпер

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