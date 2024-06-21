Одесская ОВА не предоставила списки забронированных работников: СМИ

Здание Одесской ОВА. Архивное фото: Одесская областная государственная администрация

Одесская областная военная администрация отказалась предоставить список предприятий, которым разрешено бронировать руководителей и часть работников. Там указали, что якобы вообще не располагают этой информацией.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Скрытые данные от ОВА

По данным ЦПР, издание обратилось в Одесскую областную военную администрацию с запросом относительно забронированных работников. Однако замглавы Дмитрий Радулов отказал в предоставлении информации. Он объяснил это тем, что у ОВА нет этих данных в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь медиаюрист Евгений Воробьев сомневается в искренности ответа. Он пояснил, что именно областные органы власти решают, какие предприятия важны для экономики или громады. Поэтому они ответственны за принятие решения о бронировании работников.

"Решение об определении критически важного предприятия является актом индивидуального действия, поэтому упомянутые решения вообще должны быть опубликованы", — подчеркнул юрист.

Больше о бронировании

Мы писали ранее, что в Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медицинской помощи призвала Президента Украины Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации. Петиция уже собрала более девяти тысяч подписей.

Также мы сообщали, что правительство Украины приняло решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора. Новые мероприятия касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

В Одессе глава районной администрации Александр Гринчак заявил, что пытается договориться об отсрочке от мобилизации для активных депутатов.