Одесские депутаты отказали водителям экстренки, а забронировали охранников

Водитель скорой помощи. Фото: Новини.LIVE

Одесский областной совет отказался включить в обращение в Кабинет Министров запрос на бронирование водителей скорой помощи и ряд других профессий. Зато депутаты приравняли к "критическим специальностям" охранные агентства.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания облсовета.

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В ходе обсуждения депутат Михаил Шмушкович предложил внести правку в проект обращения, предусматривавший бронирование водителей скорой помощи, ІТ-специалистов, фермеров и работников высших учебных заведений. Однако по результатам голосования эту правку не приняли. А вот обращение в Кабинет Министров Украины о бронировании сотрудников охранных агентств поддержали 45 депутатов, в то время как дополнительные категории не получили необходимой поддержки.

Больше о бронировании

Напомним, в Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медицинской помощи призвала Президента Украины Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации. Петиция уже собрала более 13 000 подписей.

Также мы писали, что правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые мероприятия касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

Добавим, в Одессе действуют более 20 "общественных формирований", помогающих сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время, их деятельность не всегда соответствует законодательству.