Одесский горсовет поддержал бронирование медиков: обращение к ОВА

Кареты скорой помощи. Фото: Новини.LIVE

В Одессе существует острая проблема с нехваткой фельдшеров и водителей скорой помощи из-за того, что для них нет возможности бронирования от армии. Поэтому депутаты городского совета направили обращение в Одесскую военную администрацию с просьбой забронировать работников скорой помощи, чтобы обеспечить их наличие в городе во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета.

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Проблема бронирования медиков

За последние 9 месяцев более 600 работников Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволились по разным причинам. Это привело к тому, что ежедневно 20 машин не выезжают на маршрут из-за нехватки кадров. Сейчас из-за того, что медицинских работников не хватает, чрезвычайно высокая нагрузка идет на фельдшеров и водителей скорой.

"Уже достигнут критический предел. Если не будут забронированы те, кто еще остался в службе, то может случиться так, что некому будет приехать на вызов", — отметил мэр Одессы.

Потребность в бронировании

Напомним, что Одесский областной совет отказался включить в обращение в Кабинет Министров запрос на бронирование водителей скорой помощи и ряд других профессий. Там к "критическим специальностям" приравняли сотрудников охранных агентств.

Также мы писали, что в Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медицинской помощи призвала Президента Украины Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации.

Добавим, что советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, для чего нужно экономическое бронирование. По его словам, это не только обеспечит критическую инфраструктуру, но и сделает процесс четким и прозрачным для бизнеса.